Si le PSG parvient à prolonger Neymar, le Brésilien pourrait bien rester de nombreuses années.

Paris et Neymar discutent d’une prolongation de contrat. Et si le Brésilien a longtemps trainé des pieds, il semble désormais disposé à dire oui à Leonardo, qui lui propose un plus grand salaire et quelques années de plus pour son bail actuel.

Des conditions de rêve

S’il dit oui à ce nouveau contrat, Neymar pourrait prendre une très grande décision. Celle de rester un très long moment à Paris. En effet, avec un salaire qui pourrait atteindre 38 millions d’euros par saison, le Brésilien ne pourra jamais retrouver ces conditions financières ailleurs. Il mettra alors le cap vers une fin de carrière au PSG. Pour notre plus grand bonheur !