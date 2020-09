Courtisé en Espagne, Clément Grenier serait sur le point de quitter Rennes.

Julien Stéphan ne compte plus sur Clément Grenier. Depuis la saison dernière, le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du coach breton et la jeunesse a fini par prendre définitivement le pouvoir. Invité à partir, Grenier se dirige vers l’Espagne.

Le Real Valladolid tient la barre

D’après le10sport, c’est le Real Valladolid qui tient la corde pour Clément Grenier : « Dans le dossier Grenier, Rennesn’oppose aucun frein. Le coach Julien Stéphan est d’accord pour laisser filer son milieu de terrain. Il ne manquait que la validation du principal intéressé. Sa réflexion a évolué ces derniers jours et il semble en mesure de rejoindre le projet de Valladolid, où son ancien coéquipier Hatem Ben Arfa a évolué ces derniers mois. Plus les jours passent, plus le dossier prend de l’ampleur et il y a de plus en plus de chance qu’il aille à son terme ».