Faute de pouvoir prolonger Kylian Mbappé, le PSG semble petit à petit se résigner à voir partir sa star dans quelques mois.

On ne retient pas un joueur contre son gré. Surtout quand celui-ci est déterminé à partir. C’est le cas de Kylian Mbappé, visiblement sûr de vouloir donner un nouvel élan à sa carrière, hors de France. Et Paris commence à accepter cette idée.

Mbappé ne bouge pas d’un pouce

Malgré les relances et autres tentatives pour envisager une prolongation de contrat, Kylian Mbappé ferme systématiquement la porte et ne bouge pas d’un pouce. Le PSG a compris. Le Français a un plan, celui de partir en 2021, à un an de la fin de son contrat. Ce sera sans doute le plus gros transfert de toute l’histoire. Battu d’avance, le PSG doit déjà commencer à s’y préparer.