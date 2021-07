Auteur d’un très bel Euro, Jérémy Doku a vu sa cote grimper une nouvelle fois après une saison en Ligue 1 très intéressante avec Rennes.

Battu en quart de finale par l’Italie, Jérémy Doku n’en reste pas moins l’un des grands gagnants de cet Euro. Avec la Belgique, du haut de ses 19 ans, le plus jeune joueur des Diables Rouges a fait forte impression.

Un talent brut

Avec cet Euro réussit, Jérémy Doku voit sa valeur grimper encore d’un cran. Pour Rennes, c’est une aubaine. Pas impossible que des grosses offres arrivent cet été. Et même si le club aimerait le conserver encore un an ou deux, le montant qui sera offert décidera clairement de son avenir. Acheté 26 millions d’euros il y a un an, il peut facilement partir pour 35/40 millions d’euros désormais.