Si le PSG parvient à bien vendre Kylian Mbappé cet été, Leonardo pourrait poursuivre son recrutement de rêve.

Après l’Euro, Kylian Mbappé est parti en vacances. Et avant de se reposer, il aurait indiqué au PSG ne pas vouloir prolonger. Visiblement, il vise un départ libre dans un an. Inconcevable pour Paris d’assumer une telle perte. Même s’il n’a plus qu’un an de contrat, il peut partir contre un très gros chèque cet été. 100 millions d’euros, au minimum.

Pogba et Messi ?

Avec ce gros chèque, le PSG pourrait envisager de nouvelles arrivées. Après Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi ou encore Sergio Ramos, Leonardo pourrait se lancer à la poursuite de très gros poissons. A commencer par Paul Pogba, étincelant durant l’Euro. A 80 millions d’euros, Manchester United peut le lâcher. Et quoi de mieux que d’aller chercher le sextuple Ballon d’Or, Leo Messi, libre de tout contrat ? Paris en rêve depuis 10 ans, autant sauter sur l’occasion.