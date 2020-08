S’il est certain de porter les couleurs du Stade Rennais la saison prochaine, Eduardo Camavinga semble avoir un destin tout tracé.

La trajectoire d’Eduardo Camavinga est folle. Et elle pourrait l’être d’autant plus dans un an… Après le monde professionnel, la Ligue 1 et l’équipe de France, dont il vient de s’ouvrir les portes, le milieu du Stade Rennais pourrait filer vers l’un des plus grands clubs du monde.

Le Real est déjà là

En effet, tout porte à croire que si Camavinga sera bien Rennais toute la saison, il a déjà calé un transfert avec le Real Madrid pour 2021. La presse espagnole est sûre de ce choix et les dirigeants bretons seraient, eux-aussi, convaincus de son départ. Reste à savoir combien les Madrilènes dépenseront pour ce joyau de bientôt 18 ans…