Le PSG pourrait récupérer un joli billet lors de ce mercato estival grâce à des anciens du club parisien.

Leonardo tente de récupérer de l’argent en ce mercato estival. Avec Aréola, Draxler ou encore Paredes, le Brésilien espère pouvoir faire entrer des fonds et ainsi financer une plus grande campagne de recrutement. Mais un cadeau inattendu pourrait également tomber du ciel.

Odsonne Edouard et Ikoné valent de l’or

Du côté du Celtic Glasgow, un certain Odsonne Edouard fait des merveilles. Et les clubs anglais sont prêts à mettre beaucoup d’argent pour se l’offrir. Le Daily Mail parle de 45 millions d’euros. Le PSG récupèrera 40% sur son prochain transfert, soit 18 millions d’euros si un deal à 45 millions se finalise. C’est encore plus pour Jonathan Ikoné, pour qui Paris touchera 45% de son transfert. Courtisé en Angleterre également, il pourrait partir du LOSC pour 50 millions d’euros, soit 22,5 millions d’euros pour le PSG. Au final, ce sont pas moins de 40 millions d’euros qui pourraient atterrir dans les caisses du club, sans le moindre effort.