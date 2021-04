Longuement chassé par Leonardo à l’été 2020, Sergej Milinkovic-Savic n’est plus une piste chaude du PSG. Et un club anglais prépare une offensive…

Etincelant en 2018-2019 avec la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic peine à confirmer sous les couleurs d’une Lazio Rome moins performante depuis un an. Chassé par le PSG, le Serbe n’a pas changé de club malgré les nombreux intérêts, un peu partout en Europe. Aujourd’hui, Paris n’est plus aussi chaud qu’il y a un an et Leonardo, qui l’aime beaucoup, n’en fait plus sa priorité.

Manchester United le veut

En revanche, du côté de l’Angleterre, il y a un club qui lorgne de plus en plus sur Sergej Milinkovic-Savic… Il s’agit de Manchester United. Le dossier Pogba est ouvert et Mino Raiola a indiqué que le Français allait partir. Si la Pioche plie bagage, Milinkovic-Savic sera à coup sûr son successeur…