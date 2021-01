S’il entretient beaucoup d’espoir pour le prochain mercato estival, Zidane pourrait se retrouver extrêmement déçu. Explication.

Très discret sur le mercato depuis plusieurs mois, Zinedine Zidane prépare le Real Madrid a de grosses opérations pour l’été 2021. Toute la stratégie du club semble tourner vers cette échéance où Zidane aspire à recruter du très, très lourd. Mais…

La douche froide en vue ?

Mbappé, Haaland, Pogba, Kanté… Les rêves de Zidane sont nombreux. Mais avec la crise du Covid, tout change. Le Real Madrid n’aura pas autant de moyens que prévu. Et les joueurs courtisés pourraient revoir leur plan de carrière et ne plus prioriser une arrivée au Real. Zidane pourrait complètement déchanter avec un mercato estival totalement à l’opposé de ce qu’il espère.