L’entraîneur du Real Madrid ne souhaitait pas prêter Borja Mayoral.

Arrivé il y a un peu plus d’un an Real Madrid, Luka Jovic a été un choix de Zinedine Zidane. Mais l’attaquant serbe n’a pas réussi à trouver ses marques à Madrid et n’entre déjà plus dans les plans du coach français. Zidane a tenté de le faire partir cet été lors du mercato. En vain.

Jovic, un flop

L’entraîneur madrilène a donc du changer ses plans. Et c’est à contrecoeur qu’il a laissé filer Borja Mayoral à l’AS Roma en prêt. Initialement, Zidane voulait se séparer de Jovic et conserver Mayoral. Mais ses plans ont été plombés par sa recrue de l’été 2019.