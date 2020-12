Si Mbappé est la priorité de Zidane pour 2021, le Real Madrid dispose d’un plan B qui prend de plus en plus de poids du côté de la Serie A.

Le dossier Mbappé n’est pas fait pour le Real Madrid. La pression de Neymar fait son effet et le champion du monde français envisagerait désormais une possible prolongation. Dans la perspective où Mbappé ne rejoindrait pas Zidane, le Real Madrid dispose d’un plan B. Et cette piste commence à prendre de l’ampleur.

Lukaku, futur madrilène ?

Si Erling Haaland est aussi sur les tablettes du Real Madrid, sa clause libératoire à 70 millions d’euros ne s’activera qu’en 2022. Pour patienter, Zinedine Zidane pourrait faire ses courses en Italie, du côté de l’Inter Milan. C’est là-bas que Romelu Lukaku scintille et devient véritablement monstrueux. Taillé pour le Real Madrid, le Belge pourrait rejoindre Courtois et Hazard pour une adaptation express.