Le départ de Zidane semble avoir un impact sur le Real Madrid. Les cadres veulent tous partir…

Le Real Madrid a perdu bien plus qu’un entraîneur… Zinedine Zidane était également le mentor de beaucoup de joueurs de l’effectif madrilène. Certains sont même restés uniquement pour pouvoir collaborer et gagner avec lui. Et maintenant que le Français a plié bagage…

Ramos, Varane, Modric…

Le départ de Zidane a semé la panique au Real Madrid puisque les départs se multiplient. Sergio Ramos a dit stop, Raphäel Varane pourrait lui emboiter le pas rapidement. Luka Modric, chassé par l’Italie, n’attend que le feu vert pour partir. Sans sa colonne vertébrale, Madrid aura bien du mal à tenir debout…