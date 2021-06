Pilier du projet parisien, Kylian Mbappé incarne l’ambition qatarie à lui tout seul. Doha ne peut pas le laisser filer.

Voilà 10 ans que les Qataris sont au PSG. Une décennie à vouloir soulever une Ligue des Champions. Et pour conduire ce projet, Doha a choisi Neymar et Mbappé. Deux stars du football mondial qui pèsent sur le terrain comme en dehors. Et face aux incertitudes qui planent sur l’avenir du Français, Doha se crispe.

Départ impossible

Kylian Mbappé est le plus grand talent du football mondial. Celui qui doit prendre le relai des Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Paris tient une perle entre ses mains et n’a aucun intérêt à le voir partir. Ce serait même un coup de canif dans son projet, fait d’ambition sportive et d’image. Quand Nasser Al-Khelaïfit dit que Paris ne vendra pas ni le laissera partir libre son prodige, ce ne sont pas des paroles en l’air.