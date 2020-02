Au regard de la superbe carrière de Luka Modric, le Real Madrid pourrait lui offrir un joli bon de sortie.

Le Real Madrid et les grands joueurs, c’est une longue et belle histoire d’amour. Et avec Luka Modric, les dirigeants du club ont l’opportunité de soigner la fin de leur idylle. Le milieu de terrain croate, en fin de carrière, est disposé à relever un nouveau défi, loin de l’Espagne. Et le club devrait lui faciliter les choses.

Petit transfert pour Modric

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2021, Luka Modric (34 ans) ne sera pas embêté par ses dirigeants. Le Real Madrid devrait en effet lui accorder un bon de sortie préférentiel en réclamant un petit prix pour son transfert. L’Inter Miami de David Beckham, qui le courtise, ne devrait pas se ruiner pour le récupérer.