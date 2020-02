Sur la piste de Dries Mertens, l’AS Monaco pourrait payer ses mauvais résultats et ne pas convaincre le crack belge.

Libre de tout contrat, Dries Mertens va avoir l’embarras du choix. Et surtout, l’occasion de signer un très gros contrat… Le Belge a en effet déjà reçu de grosses propositions et notamment de la part de l’AS Monaco.

15 millions sur la table

L’AS Monaco lui a proposé un bail de deux ans et 15 millions d’euros de salaire pour la période ! Une grosse offre qui pourrait toutefois rater sa cible… En effet, les nombreux mouvements des derniers mois à Monaco (trois coachs en moins d’un an) pourraient échauder Mertens et ses représentants. D’autant que l’Inter Milan et Chelsea sont aussi sur lui…