Repositionné en défense par Gourcuff, Girotto est éblouissant. Et même s’il a récemment prolongé son contrat, son cas pourrait être étudié l’été prochain.

Le coup de maître de Christian Gourcuff cette saison est clairement le repositionnement d’Andrei Girotto en défense centrale. Sa lecture du jeu, son intelligence tactique et sa qualité de passe font un bien fou à l’arrière-garde nantaise. Pas étonnant de voir le FCN prolonger son contrat jusqu’en 2024.

Girotto plaît de plus en plus

Mais à 28 ans, Andrei Girotto est un garçon qui plaît de plus en plus au marché. Si le FC Nantes souhaite construire avec lui dans les années à venir, les dirigeants seront clairement à l’écoute des offres éventuelles. Acheté un peu moins de 2,5 millions d’euros, le Brésilien en vaut aujourd’hui trois fois plus. Une offre supérieure à 8 millions d’euros pourrait clairement convaincre les Nantais de le lâcher.