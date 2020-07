Tout proche d’un nouveau départ, Zinedine Zidane pourrait finalement rester un très long moment au Real Madrid.

Je t’aime, moi non plus. C’est le résumé de la relation entre Zidane et son président, Pérez. Deux hommes qui ne cessent de s’opposer régulièrement sur le mercato, allant jusqu’à créer de profondes tensions en interne. Mais dès que le Real Madrid se met à remporter un trophée, tout disparait…

Zidane prêt à rester

Champion d’Espagne, le Real Madrid de Zidane prouve encore une fois sa puissance. Et pour le duo Zidane/Pérez, l’idée est maintenant de faire table rase de divergences des derniers mois pour construire l’avenir. Exit les différents autour du mercato, Zizou a les pleins pouvoirs et fait ce qu’il veut. Le Français envisagerait ainsi de rester, le plus longtemps possible. Plus question de départ cet été ni de nouvelle aventure à la Juventus.