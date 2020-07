S’il a souhaité retourner en Catalogne à plusieurs reprises depuis son arrivée au PSG, c’est désormais de l’histoire ancienne pour Neymar.

S’il restait encore un petit espoir de voir Neymar retourner au Barça l’hiver dernier, c’est désormais totalement terminé et enterré. A 28 ans, le Brésilien se sent bien à Paris. Dans sa quête de trophée, et notamment du Ballon d’Or, il sait que cela pourra se faire avec le PSG, pas ailleurs.

Financièrement impossible

De plus, l’opération d’un retour est financièrement impossible pour le Barça. Le club n’a plus du tout les moyens de boucler des opérations XXL. Illustration pour Lautaro Martinez : le club est à genoux pour trouver le moyen de finaliser sa venue. Il va falloir vendre plusieurs joueurs pour y parvenir… De plus, le nouveau contrat de Messi va mobiliser une forte somme d’argent. Neymar est devenu un dossier totalement injouable pour les Catalans. Raison pour laquelle Neymar a tiré un trait définitif sur son avenir : il ne reviendra pas. Le PSG peut être serein, sa star brésilienne a encore de belles années à vivre avec Paris.