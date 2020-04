Toujours à l’affût des talents qui émergent en Ligue 1, le PSG pourrait faire ses courses dans le championnat de France cet été encore.

Régulièrement, le PSG puise dans le vivier de la Ligue 1 pour dénicher ses recrues. Et Leonardo ne semble pas vouloir changer les habitudes du club, qui investit depuis l’arrivée des Qataris au sein des clubs français. Et cet été, plusieurs talents pourraient plaire à Paris.

Aouar en haut de la liste ?

Au milieu du terrain, les perles du championnat de France susceptibles de plaire au PSG s’appellent Houssem Aouar (OL) et Eduardo Camavinga (Rennes). Entre la progression du premier et la fraîcheur du second, Paris a de quoi être séduit. En défense, Paris cherche des latéraux et un central. Et au LOSC, Zeki Zelik et Gabriel sont suivis de près.