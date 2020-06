Leonardo s’est lancé à la poursuite de trois joueurs également courtisés par Zidane. Le match promet d’être très serré.

Le PSG dispose de plusieurs clubs amis sur la scène européenne. Ce ne sont pas le Barça ni la Juventus Turin… Mais avec le Real Madrid, le respect est fort et les deux entités veillent à protéger leur intérêt respectif. Pour autant, Paris et Madrid sont appelés à se livrer bataille cet été, sur le marché des transferts.

Camavinga, Pogba et Savic

Leonardo et Zinedine Zidane ont en effet des pistes communes. Et les deux hommes ne sont pas du genre à lâcher leurs proies… La première s’appelle Sergej Milinkovic-Savic, le maestro de la Lazio Rome. Dans le même registre, technique et organisateur de jeu, Paul Pogba est aussi une piste commune des deux hommes, qui discutent avec l’agent du joueur, Mino Raiola. Enfin, c’est la perle de Rennes, Eduardo Camavinga, qui intéresse les deux camps. Avec un avantage pour Zidane… Mais Leonardo ne se laissera pas faire, sur Camavinga et les deux autres chantiers.