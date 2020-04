Parmi les soucis du Real Madrid, on retrouve au centre de bien des choses un certain Gareth Bale.

Le Real Madrid n’est plus aussi impérial que durant la première ère Zinedine Zidane. La faute a un vestiaire qui peine à se reconstruire depuis les départs de Zizou et Cristiano Ronaldo. Et parmi les tensions qui cristallisent le vestiaire, on retrouve très souvent un homme : Gareth Bale.

Il est plus que temps de le vendre

Couvé par Florentino Pérez, Gareth Bale obtenu un traitement de faveur depuis trop longtemps. Plus impliqué dans ses parties de golf que dans sa vie de footballeur, le Gallois doit quitter le Real Madrid. Zinedine Zidane aurait réclamé son transfert à plusieurs reprises sans que les dirigeants ne parviennent à l’exfiltrer. La Chine et l’Angleterre ont essayé mais son imposant salaire pèse très lourd.