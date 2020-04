Un virage s’est clairement opéré dans l’esprit de Neymar vis-à-vis du PSG. Désormais heureux à Paris, le Brésilien envisage de rester. Et pourquoi pas durablement ?

Après deux saisons compliquées à Paris, dans lesquelles il s’est souvent blessé, Neymar a offert un troisième exercice de haute facture. Buteur décisif, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, Neymar semble avoir mis de côté ses envies de départ. Récemment, la star a même confié avoir vécu quelque chose de très fort après la qualification contre le Borussia Dortmund, en huitième de finale de la Ligue des Champions. Suffisant pour lui donner envie de rester à Paris cet été.

Un salaire XXL, un statut de rêve

En signant à Paris, Neymar a dit oui à des conditions de rêve. Superstar du club parisien, le Brésilien bénéficie d’un salaire qu’aucun club n’a encore été en mesure de lui offrir : 30 millions d’euros net par an. A 28 ans, et après deux saisons marquées par les blessures, il n’a plus de temps à perdre. Et le statut qui est le sien à Paris, il aura bien du mal à le trouver ailleurs. Tout comme son salaire. L’idée d’une fin de carrière au PSG fait son chemin. Dans tous les cas, il sera bien Parisien la saison prochaine.