Très impliqué dans le recrutement, Zinedine Zidane rêve de faire le ménage et deux très gros coups cet été.

Zinedine Zidane a retrouvé son Real dans un état bien différent de celui qu’il l’avait laissé à l’été 2018, au sortir d’une mythique et troisième victoire en Ligue des Champions. Son vestiaire est plus fragile et a besoin de changements pour pouvoir avancer. Cet été, Zizou souhaite donc changer des choses en profondeur.

Exit Bale, bonjour Pogba

Dans l’esprit de Zidane, le mercato estival doit commencer par un départ important. Celui de Gareth Bale, qui cristallise bien des tensions. Sa vente fait figure de priorité. Comme le recrutement d’une nouvelle star. Un talent pour l’animation du jeu, comme Paul Pogba. Le Français est sa priorité depuis plus d’un an et Zidane ne lâchera pas. Enfin, il souhaite un petit vent de folie en attaque. Si Kylian Mbappé est son choix n°1, le Français parait intouchable. Alors le petit Erling Haaland fera l’affaire. 70 millions d’euros et le transfert est bouclé. Une opportunité en or.