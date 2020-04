Malgré la volonté de son club de le vendre pour financer sa prochaine campagne estivale, Philippe Coutinho pourrait bien rester.

Les intentions sont très claires envers Coutinho. Personne au club ne souhaite le conserver pour lui offrir une deuxième chance. Pourtant, avec un nouvel entraîneur (Quique Sétien), le Brésilien aurait pu prétendre à une seconde aventure en Catalogne. Mais le club a besoin de vendre et Coutinho est l’une des plus grosses valeurs de l’effectif à pouvoir partir.

Qui peut se payer Coutinho ?

Le souci, c’est dans un contexte de crise mondiale, les gros investissements font se faire rare. Et Philippe Coutinho est une opération XXL. Entre son transfert à plus ou moins 100 millions d’euros et son salaire de 14 millions d’euros brut, le Brésilien est un investissement colossal. Qui pourra se payer Coutinho cet été ? Ils sont rares, très rares. Suffisamment rare pour envisager de voir le Brésilien rester à quai et poursuivre avec le Barça.