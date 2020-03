Battu à l’aller sur la pelouse de Bernabeu, le Real Madrid est mal engagé dans les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et l’avenir de Zidane pourrait en dépendre.

En dix minutes, le Real Madrid s’est effondré et a laissé le match à Manchester City. Un huitième de finale aller de Ligue des Champions, à la maison, perdu 1-2. Clairement, la bande à Zidane est condamnée à l’exploit pour passer et l’avenir de l’entraîneur madrilène est en jeu, en toile de fond.

Zidane sous pression

On le sait, les relations entre Zidane et son président sont de nouveaux tendus. Sur la sellette à l’automne, le Français s’est sauvé grâce à des résultats de nouveau probant. Mais une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions serait catastrophique pour le club. Et pourrait clairement condamner Zizou…