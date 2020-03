Sur la piste de Moussa Dembele, Arsenal devrait revenir à la charge cet été pour l’attaquant de l’OL.

Parmi les clubs qui suivent particulièrement Moussa Dembele, on retrouver Arsenal. Depuis le début de la saison, les Gunners sont attentifs à son évolution et ils seraient même venus aux renseignements l’hiver dernier…

Offensive en vue

Dans la perspective d’un départ de Lacazette ou plus certainement d’Aubameyang, Arsenal songe à Dembele. Et des négociations sont forts possible avec l’OL pour l’été prochain. Un gros transfert en perspective pour un OL qui ne lâchera pas son joueur à moins de 50 millions d’euros.