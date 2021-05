Si le Real Madrid espère faire des économies cet été pour retrouver un équilibre financier, deux joueurs trouveront difficilement preneur.

Le Real Madrid va devoir passer par la case austérité. Florentino Pérez a totalement manqué son projet de « Super Ligue » et c’est désormais par la vente de joueurs qu’il pourra retrouver un équilibre financier. 250 millions d’euros de rentrées sont espérés !

Bale et Odegaard, c’est compliqué

Mais parmi la liste des joueurs à vendre (Odriozola, Isco, Mariano Diaz, Marcelo, Jovic et Ceballos), on ne retrouve pas deux joueurs : Martin Odegaard et Gareth Bale. Tout simplement parce qu’ils sont pratiquement impossibles à revendre. Le prix de leur transfert combiné à celui de leur salaire rend infaisable toute opération. Deux gros boulets qui devraient rester sur les bras de Zidane cet été.