S’il aspire à découvrir une autre aventure, à l’étranger, Kylian Mbappé pourrait reporter ce projet à plus tard et rester au PSG.

Kylian Mbappé est un homme pressé. Pressé de réussir et de tout gagner. Il n’a de cesse de vouloir battre tous les records, malgré son jeune âge. Champion de France, Champion du Monde et finaliste de la Ligue des Champions, la nouvelle star du football français rêve de voir son destin s’écrire sous le maillot d’un club légendaire. Celui du Real Madrid.

Pas maintenant…

Mais le Covid, et la situation financière compliquée de tous les clubs européens, pourrait remettre en cause un départ à l’été. Malgré un contrat qui se dirige vers la fin (juin 2022), Kylian Mbappé a de grandes chances de rester à Paris, en prolongeant. L’idée étant de repousser ce grand départ à 2022 ou 2023. Lorsque le contexte sera favorable et que toutes les parties pourront sortir vainqueur de cette opération XXL.