Les plans de Florentino Pérez pourraient tomber à l’eau à cause de joueurs qui ne veulent pas quitter le Real Madrid.

Alors que le Real Madrid ne pourra pas recruter autant que Florentino Pérez l’avait prévu, le président merengue compte bien néanmoins renforcer son effectif lors du prochain mercato. Mais pour cela, Madrid va devoir se débarrasser de deux gros contrats qui n’entrent plus dans les plans de Zinedine Zidane.

Des joueurs qui ne partiront pas…

Pour s’offrir certains joueurs comme Fabian Ruiz, Eduardo Camavinga ou Erling Haaland, Pérez doit en effet faire partir Gareth Bale et James Rodriguez. Mais ces deux joueurs sont encore loin d’avoir quitté Madrid… En effet, le Gallois ne veut pas partir et demande une somme folle au Real pour accepter un transfert. Quant à James Rodriguez, compte tenu de son niveau actuel, aucun club n’est prêt à lui offrir son salaire merengue. Et comme le départ de Modric devrait être repoussé d’un an finalement…