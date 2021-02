Courtisé par Jurgen Klopp et Zinedine Zidane, Kylian Mbappé n’a aucune certitude de voir les deux coachs toujours en poste cet été. De quoi le faire douter.

Kylian Mbappé hésite. Entre rester à Paris et filer vers de nouveaux horizons, le champion du monde ne sait plus quoi faire. Dans une période aussi incertaine que celle des 12 derniers mois, c’est compréhensible de ne plus trop savoir où on en est…

Des coachs à l’avenir incertain

Et Kylian Mbappé n’est pas le seul à avoir un avenir incertain. Les entraîneurs qui le courtisent, aussi, sont dans le doute. Zinedine Zidane, sur le fil depuis plusieurs mois, n’est pas certain de rester en poste. Plus surprenant, Jurgen Klopp arrive en fin de cycle à Liverpool et voit le Bayern s’offrir à lui… Deux porters de sortie incertaines qui nourrissent les doutes de Mbappé, dans le flou total.