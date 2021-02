Pour conserver Neymar, le PSG pourrait de nouveau signer un très gros chèque. Avec un salaire ronflant à la clé.

Pour convaincre Neymar de signer au PSG, les Qataris lui ont concocté un contrat de malade. 30 millions d’euros de salaire, net d’impôt, pendant cinq saisons. Et si son bail s’arrêtera en juin 2022, Neymar a bon espoir de rempiler très bientôt.

4 ans de plus à 60 M€

Dans les tuyaux, on retrouve un contrat de 4 ans pour Neymar. Côté salaire, ça ne bouge pas. Paris serait prêt à maintenir son salaire de 30 millions d’euros par mois (soit 60 millions d’euros brut, avec les charges). Sur 4 ans, c’est donc un investissement approchant les 250 millions d’euros… A ce tarif, Neymar dit oui. Et on le comprend !