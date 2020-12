Pour conserver Kylian Mbappé, le PSG pourrait tout changer l’été prochain. Coach, recrues, salaires… Doha semble prêt à toutes les folies.

Paris est entré dans le vif du sujet avec Neymar et Kylian Mbappé. Leonardo a ouvert les discussions pour leur avenir respectif et le PSG doit maintenant faire des offres pour séduire ses deux cracks. Pour Neymar, a priori, un terrain d’entente semble facile à trouver. Salaire maintenu (30 millions d’euros par saison) pour trois années supplémentaires. En revanche, pour Mbappé…

Tout changer pour Mbappé ?

Pour séduire Kylian Mbappé, le PSG pourrait organiser un changement radical. A commencer par l’entraîneur. Thomas Tuchel atteint ses limites et Paris pourrait se tourner vers un coach de plus grande envergure. Un homme capable de faire rêver Mbappé. Ce dernier a demandé des recrues ? Paris pourrait s’exécuter avec 2 ou 3 signatures importantes. Pogba, Kanté ou encore Sancho sont pistés. Enfin, un salaire mirobolant. Plus important que Neymar ? C’est la grande question. Mais ce qui est certain, c’est que Paris est prêt à beaucoup de choses pour son prodige français…