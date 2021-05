Sur le banc ces derniers matchs, Houssem Aouar semble proche d’un départ. Pisté par la Juve, il pourrait rallier l’Italie au prochain mercato.

Brillant lors du Final 8 l’été dernier, Houssem Aouar vit une saison très compliquée. L’international français a connu quelques blessures qui ont freiné son élan. Et dès son retour, le joueur formé à l’OL n’a pas retrouvé sa place dans le 11 de départ de Rudi Garcia. L’ancien coach de l’OM fait confiance à Thiago Mendes et a relancé Maxence Caqueret, très performant contre Lille et Monaco, malgré son exclusion. Proche d’un départ l’année dernière, Aouar avait finalement préféré rester alors qu’Arsenal était à ses trousses. Pas sûr qu’il en soit de même cet été…

De Sciglio comme monnaie d’échange ?

Car le joueur de 22 ans a la côte. En Italie, il est toujours pisté par la Juventus Turin. Au départ, Jean-Michel Aulas a espéré récupérer 60 millions d’euros. Mais une année s’est écoulée et sa valeur marchande a diminué. Estimé à 50 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait même partir pour 10 de moins. Selon Tuttosport, la Juve voudrait inclure Mattia de Sciglio comme monnaie d’échange. Une solution qui pourrait intéresser les Gones.