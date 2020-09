En discussions très avancées avec Juan Bernat, le PSG pourrait vite officialiser la prolongation de son contrat.

Invité surprise du mercato 2018, Juan Bernat fait l’unanimité depuis son arrivée au PSG. Constant en Ligue 1, décisif en Ligue des Champions, l’Espagnol est devenu un incontournable du onze type. Et Paris souhaite le récompenser.

Une prolongation imminente

D’ici quelques jours, le PSG devrait officialiser la prolongation de Juan Bernat. Le joueur veut rester : « Mon rôle au PSG ? Je joue beaucoup depuis deux ans et c’est ce que je voulais. Il me reste une année de contrat et je suis très heureux. J’aimerais y rester (au PSG) encore plusieurs années. Le club a un très grand projet et il continue à se développer ». Et avec un an de contrat (Juin 2021), Paris ne prendra pas le risque d’un départ libre.