Le LOSC pourrait procéder à une troisième vente cet été et faire de nouveau parler la machine à plus-value.

En vendant Victor Osimhen pour 80 millions d’euros et Gabriel pour 30 millions d’euros, le LOSC a une nouvelle fois fait fort. Les plus-values tombent du ciel et Luis Campos se régale sur un marché des transferts qui lui réussit si bien. Et ce n’est pas terminé…

Et maintenant, Soumaré !

Le LOSC pourrait sortir un troisième transfert de son chapeau avec la vente de Boubakary Soumaré. Recruté libre de tout contrat, le joueur de 21 ans s’apprête à partir pour plus de 30 millions d’euros. Reste à savoir si ça sera la Premier League ou la Serie A. Courtisé par le Milan AC, Liverpool ou encore Arsenal, Soumaré a l’embarras du choix…