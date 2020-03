Courtisé par plusieurs clubs italiens l’été dernier, Zeki Celik pourrait de nouveau intéresser la Serie A.

Après une première saison exceptionnelle sous les couleurs du LOSC, Zeki Celik a vu une flopée de clubs européens se pencher sur son cas. Mais les dirigeants lillois sont restés sages en repoussant toutes les avances pour le latéral turc. Gerard Lopez aurait notamment refusé plusieurs offres pour Celik, dont une très intéressante venue d’Italie.

Chassé par le Milan AC

Parmi les clubs intéressés, on retrouve le Milan AC. Et il n’est pas impossible que le LOSC soit plus à l’écoute l’été prochain. Des discussions pourraient être réactivées avec le Milan AC pour voir des négociations reprendre. Zeki Celik pourrait partir contre un chèque de 20 à 25 millions d’euros.