Sa prolongation de contrat semblait une formalité pour le PSG mais les négociations s’enlisent et le dossier inquiète.

A en croire les dernières rumeurs, le PSG est en difficulté dans le dossier Marquinhos. Pourtant, sur le papier, tout semblait on ne peut plus simple pour Paris face à l’avenir de son Brésilien. Le joueur veut rester et le club souhaite le récompenser pour en faire un cadre de son projet.

Toujours pas d’accord

Mais après des semaines intenses de discussions, aucun accord n’aurait été trouvé ! Un problème au niveau du salaire de Marquinhos serait à l’origine du blocage. Leonardo pensait pouvoir prolonger son joueur dans la foulée de Marco Verratti mais c’est raté. Depuis, un malaise s’installe et la concurrence européenne commence déjà à se positionner.