Le FC Barcelone a besoin de récupérer 125 millions d’euros d’ici la fin de l’été 2020. Pour cela, Ousmane Dembele est en première ligne.

Ousmane Dembele n’a plus vraiment beaucoup d’espoir au FC Barcelone. Il sait que la greffe ne prend pas et que malgré tous ses efforts, il ne sera pas intégré au clan blaugrana, si difficile à percer. Antoine Griezmann s’y essaye et en sait lui-aussi quelque chose…

La vente de Dembele dans les tuyaux

S’il devrait rester au Barça cet hiver, Ousmane Dembele a de grandes chances de partir l’été prochain. Et le FC Barcelone a de grands espoirs pour ce transfert. Les dirigeants ayant besoin de trouver 125 millions d’euros de recettes pour équilibrer les comptes et se préparer au prochain gros contrat de Leo Messi (50 millions d’euros par saison), ils espèrent tirer un maximum d’Ousmane Dembele. Un prix canon, entre 100 et 115 millions d’euros, serait parfait pour le champion du monde.