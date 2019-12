S’il a exprimé son désir de rester à l’OM, Alvaro Gonzalez va devoir attendre le mercato d’hiver.

Alvaro Gonzalez a pris position. Il veut rester à l’OM et il le dit clairement : « J’espère que ce sera officiel bientôt. Je voudrais signer pour quatre ans. Quand vous êtes prêté avec option d’achat, il y a des clauses, mais je suis venu avec tellement d’envie que je n’y ai pas fait attention. Je crois que la condition était que je joue cinq matchs minimums, or je les ai déjà joués. Le club me veut et je veux rester au club, donc tout sera plus facile ».

L’OM doit vendre

L’OM a effectivement une option d’achat pour s’offrir Alvaro Gonzalez. Mais les dirigeants marseillais souhaitent attendre le verdict du mercato d’hiver pour se positionner clairement. Le club a besoin de vendre des joueurs pour se donner de l’air vis-à-vis du fairplay financier. La signature de Gonzalez, comme de beaucoup d’autres joueurs susceptibles de prolonger (Mandanda, Payet, Thauvin…), est condionnée par le prochain mois de janvier.