Ces prochaines semaines, le PSG pourrait devenir un candidat sérieux dans le dossier Sergio Aguëro…

Libre de tout contrat, comme Leo Messi, Sergio Aguëro va lui aussi quitter son club cet été. Adieu Manchester City, l’attaquant argentin va tenter une dernière aventure en Europe et relever un nouveau défi, à bientôt 33 ans. Si le Barça le courtise et que Messi veut jouer avec son grand ami la saison prochaine, rien n’est encore fait. Paris le sait.

Un coup de Leonardo ?

Le PSG se prépare à tout pour cet été. Et dans la perspective d’un possible départ de Mbappé, Paris pourrait avoir besoin d’un renfort en attaque. Libre de tout contrat, Aguëro remplit tous les critères du PSG : expérience, efficacité et image. Et s’il peut devenir un argument de plus pour séduire Messi, et le faire venir aussi… A surveiller de près, le Kun pourrait être l’invité surprise de Leonardo cet été.