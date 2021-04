L’OM serait entré en discussion avec Alvaro Gonzalez pour prolonger son contrat. Mais pourquoi faire ?

Pablo Longoria aurait fait le nécessaire pour ouvrir des discussions avec Alvaro Gonzalez et ses représentants. Objectif : Prolonger le contrat de l’Espagnol, cadre de l’équipe à l’influence grandissante. Pourtant, le bail de Gonzalez court déjà jusqu’en juin 2023 et ne se termine donc pas tout de suite…

Pas du tout une priorité

C’est étonnant de la part de Pablo Longoria de le voir s’affairer de ce dossier. La prolongation d’Alvaro Gonzalez n’est pas du tout une priorité, à l’inverse de Thauvin ou Amavi. Ce n’est même pas une nécessité dans la mesure où il y a deux ans de contrat. A quoi bon se précipiter à prolonger un joueur de 31 ans, dont on sait qu’il ne partira pas de l’OM puisqu’aucun club ne viendra mettre plus de 5 millions d’euros ? Lui mettre un contrat à juin 2025 maintenant n’a pas de sens aujourd’hui. Il faudrait mieux attendre un an pour voir s’il est toujours performant et envisager une prolongation à ce moment-là.