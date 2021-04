S’il a un temps émis le souhait de quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo a dû se rendre à l’évidence. Il est trop cher. Et trop vieux…

Au contraire de Leo Messi, Cristiano Ronaldo n’est pas libre cet été. Pour autant, le Portugais ne semblait pas contre un départ de la Juventus, malgré encore une année de contrat. A 36 ans, il est encore très bien dans ses crampons mais la Vieille Dame ne gagne pas avec lui, malgré des buts décisifs et un rendement toujours aussi impressionnant.

Trop cher pour partir

De son côté, la Juventus a aussi réfléchi à une vie sans Cristiano Ronaldo. L’économie de son salaire pourrait permettre au club d’avoir plus d’air. Mais moins de visibilité… Les deux parties ont tour à tour envisagé une fin de collaboration. Mais Cristiano Ronaldo s’est vite rendu compte que c’était quasiment impossible. Aucun club en Europe n’a l’argent pour le payer. Toutes les grosses cylindrées ont déjà une star grassement payée dans son effectif. Son agent, Jorge Mendes, a lancé quelques perches, personne n’a mordu. Trop vieux et trop cher, CR7 va donc poursuivre à la Juve et finir sa carrière européenne en Italie.