Positionné sur Leo Messi, le PSG a une vraie chance de l’emporter. L’Argentin est à l’écoute et Paris a de très solides arguments.

Depuis que les Qataris ont racheté le PSG, Leo Messi est un objectif. Au même titre que la Ligue des Champions ou Cristiano Ronaldo, l’Argentin fait rêver Doha, qui tente inlassablement de le convaincre de venir, année après année. Un forcing qui pourrait payer.

Messi est prêt à partir

Après avoir tenté de partir l’été dernier, Leo Messi envisage toujours un départ. Positionné, le PSG a une vraie chance dans ce dossier. Les arguments financiers de Paris sont un premier bon point, Messi cherchant à signer le plus gros contrat de toute l’histoire. Et avec Neymar au forcinf, le PSG dispose d’un second atout de taille ! Le Brésilien fait tout ce qu’il faut pour convaincre son pote de venir. Di Maria, Paredes et bien sûr Pochettino, les atouts argentins du PSG, achèvent de pousser dans le sens de Doha. Paris doit se tenir prêt !