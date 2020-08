D’après les dernières informations du site le10sport, le PSG envisagerait de se séparer d’Idrissa Gueye. Un départ qui pourrait faire grincer des dents.

Recruté par le PSG il y a un an, Idrissa Gueye n’est pas certain de poursuivre son aventure parisienne. Des rumeurs lui prêtent un départ imminent et même un retour en Angleterre dès cet été. Le site internet du 10sport indique même que ce sera après la campagne de Ligue des Champions.

Retour en Angleterre

Si ce transfert se confirme, il pourrait avoir des incidences sur le PSG. En effet, Idrissa Gueye est un joueur très apprécié de Thomas Tuchel, qui a personnellement souhaité sa venue. S’il part, c’est par la volonté de Leonardo, qui souhaite trouver « mieux ». La relation Tuchel / Leonardo pourrait de nouveau se tendre si Gueye venait à partir.