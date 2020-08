Chassé par Bordeaux, un petit prodige du football français est également sur les tablettes du FC Nantes.

Dans la famille Tramoni, il y a l’aîné, Matteo (20 ans). Mais c’est surtout le plus jeune, Lisandru (17 ans), qui fait parler de lui dans les arcanes du football français. Depuis ses 15 ans, il est surveillé par de grands clubs européens. Et en France, tous les clubs rêvent de pouvoir le récupérer, lui qui débute tout juste dans le monde professionnel.

Nantes est dessus

Sur les tablettes des Girondins de Bordeaux, Lisandru Tramoni est également la proie du FC Nantes. Depuis plusieurs semaines, son avenir est un sujet de discussion et l’attaquant français pourrait faire un choix fort cet été en quittant son île de Beauté. Nantes est sur le coup et semble en concurrence avec Bordeaux, Lorient et Monaco…