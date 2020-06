Du côté du PSG, il n’est pas impossible de voir l’avenir d’Idrissa Gueye être remis en question par un transfert…

Leonardo a officiellement lancé le mercato du PSG. Avec la signature de Mauro Icardi, transféré définitivement à Paris, le Brésilien a démarré sa campagne de recrutement. Et s’il cherche avec des défenseurs pour évoluer à gauche et à droite, Leonardo songerait également à du sang-neuf au milieu du terrain. Non sans faire de victime…

Gueye plaît en Angleterre

Outre Julian Draxler, dont le départ est souhaité, le PSG pourrait également vendre Idrissa Gueye. Malgré une bonne première saison à Paris, le Sénégalais n’est pas aussi incontestable que Marco Verratti. Courtisé en Angleterre, Gueye n’est pas à l’abri d’un départ cet été si un club fait une offre.