Soucieux de préparer l’avenir du Real Madrid, Zinedine Zidane souhaite vivement recruter de jeunes joueurs cet été.

L’avenir du Real Madrid passe par une nouvelle génération. Zidane l’a compris et organise un recrutement essentiellement tourné vers la jeunesse. Après avoir mis la main sur ce qui incarne le plus l’avenir du football brésilien (Rodrygo, Vinicius et Reinier Jesus), le Real Madrid chasse le gratin européen.

Le Real est gourmand

Désormais, la quête du Real Madrid est de récupérer Kylian Mbappé, Erlind Haaland, Jadon Sancho ou encore Kai Havertz. Des joyaux européens qui coûtent très chers mais que Zidane veut vraiment attirer dans ses filets. Tous, c’est impossible. Mais d’ici un an, il ne serait pas étonnant de voir de nouveaux bébés galactiques entre ses mains.