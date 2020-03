Leonardo prospecte activement pour l’été prochain et ciblerait un atout offensif brésilien dont le contrat prend fin en… juin !

A l’affût des bonnes affaires de l’été, Leonardo aurait identifié un joli coup du côté de l’Angleterre. Après avoir récupéré Ander Hererra de Manchester United pour zéro (L’Espagnol était libre), le patron du recrutement parisien a identifié un coup similaire du côté de Chelsea…

Willian est libre !

En effet, l’expérimenté Willian (31 ans) arrive en fin de contrat à Chelsea. Et Paris, qui le suit depuis des années déjà, serait chaud pour le récupérer. Dans le10sport, le PSG est en concurrence avec Manchester United et Arsenal. A cela, il faut ajouter du Barça, de la Juventus et des clubs chinois, prêts à lui offrir un pont d’or… Pas simple.