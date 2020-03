L’OM doit récupérer de grosses sommes d’argent et ne va pas pouvoir prendre le risque de laisser traîner les choses.

L’OM doit faire entrer de l’argent dans les caisses le plus rapidement possible et compte notamment pour cela sur une très belle vente de Morgan Sanson. Le milieu de terrain a la cote en Premier League, mais le club phocéen ne va pas pouvoir perdre de temps en faisant monter les enchères.

35 millions ?

L’OM a besoin de récupérer de très belles sommes d’argent dès le mois de janvier pour que les indemnités soient intégrées au bilan de la saison. C’est la raison pour laquelle la première belle offre qui sera transmise sera acceptée. On parle de 35 millions et il est notamment dans le viseur de Aston Villa et Leicester.