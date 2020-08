L’OM songerait à Alfredo Morelos, attaquant des Glasgow Rangers, dans le cadre d’un prêt.

Courtisé par le LOSC, qui a proposé 15 millions d’euros pour son transfert, Alfredo Morelos serait également une cible de Pablo Longoria à l’OM. D’après les informations du 10 Sport, l’écurie phocéenne serait en train de tenter un coup.

Les Rangers veulent un transfert

« D’après nos sources, l’OM a déjà entamé des discussions très concrètes et s’active pour le prêt d’Alfredo Morelos. Mais le dossier est compliqué. Tout simplement parce que les Glasgow Rangers veulent un transfert et non un prêt. L’OM va avoir du mal à convaincre le club écossais, Morelos étant un joueur très courtisé cet été… »